Agronegócios 02/06/2021 15:05 Piscicultura pede isenção de PIS/COFINS na ração para enfrentar aumento explosivo da soja e milho A piscicultura brasileira enfrenta, como as demais atividades animais, um terrível desafio: o explosivo aumento dos custos de produção, especialmente pelo salto impressionante nos preços do farelo de soja e do milho – que, juntos, representam cerca de 70% do valor da ração. Segundo o CEPEA/USP, em apenas um ano o milho dobrou de preços e a soja saltou 75%. Enquanto isso, os preços dos peixes de cultivo – puxados pela tilápia – mantêm-se praticamente estáveis. Como resultado, o produtor não suporta mais o aumento significativo nos preços da ração de peixe. O mercado é soberano e o aumento dos preços da soja e do milho decorrem de uma série de fatores. Porém, a piscicultura precisa de ajuda para superar este momento. A PEIXE BR solicitou ao Governo Federal que suspenda imediatamente, por meio de decreto federal, a cobrança do PIS/COFINS incidente na ração. O governo federal tem se mostrado sensível em relação a outros tributos, como dos combustíveis. Esperamos que também tenha sensibilidade em relação à ração para peixes de cultivo e, assim, ajudar os piscicultores a enfrentarem esse momento de nossa economia. Importante dizer que aves e suínos já contam com esse benefício tributário. Nesse momento, a piscicultura está em desvantagem e espera que o bom senso das autoridades em benefício de mais de 230 mil produtores de peixe espalhados pelo país que geram renda, emprego e alimentos saudáveis para os brasileiros.

