Agronegócios 07/06/2021 16:27 Cepea Desvalorização do dólar pressiona valor interno da soja, diz Cepea Foto: Canal Rural Os preços da soja caíram no mercado brasileiro entre o final de maio e o início de junho. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão veio do encerramento da colheita na Argentina, da queda nos prêmios de exportação da soja no Brasil e da forte desvalorização do dólar frente ao Real. Diante disso, os compradores estiveram mais cautelosos, com expectativas de adquirir novos volumes a preços menores nos próximos dias. Pesquisadores do Cepea ressaltam que a queda nos preços internos foi limitada pela valorização externa e pela retração de vendedores. Isso porque, com mais da metade da safra 2020/21 comercializada no Brasil, os sojicultores já se capitalizaram e mostram interesse em armazenar o grão em detrimento de negociar no spot. Milho Os valores do milho voltaram a apresentar comportamentos distintos dentre as praças acompanhadas pelo Cepea, influenciados pelas condições de oferta e demanda regionais. Na maior parte das praças do Sul e do Sudeste, os preços subiram entre o encerramento de maio e o início de junho, impulsionados pela retração de vendedores. Neste caso, produtores voltaram a limitar a oferta de novos lotes, diante de preocupações com a produtividade das lavouras. Já em certas praças de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Mato Grosso do Sul e em praticamente todas de Mato Grosso, os valores do milho caíram nos últimos dias, pressionados pelo crescimento pontual na oferta.

Voltar + Agronegócios