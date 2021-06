Agronegócios 12/06/2021 05:55 Seis produtos terão desconto nas parcelas do Pronaf em junho O produtor tem direito ao bônus quando o valor de mercado de algum produto do programa fica abaixo do preço de referência Foto: Mapa O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou, nessa quarta-feira (9), a relação dos produtos agrícolas com bônus de desconto no pagamento das parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) vale para o período de 10 de junho a 9 de julho deste ano. Os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são: açaí (fruto), banana, cará/inhame, castanha de caju, manga e maracujá. Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e Sergipe. O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento do Pronaf. Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a partir de pesquisas sistemáticas dos preços de mercado em todas as Unidades da Federação - com base em metodologia própria -, registrados no banco de dados das séries históricas de preços.

