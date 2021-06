Agronegócios 24/06/2021 16:17 Indea-MT arrecada R$ 288,6 mil com leilão de veículos inservíveis O leilão de veículos inservíveis realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) totalizou R$ 288,6 mil. Ao todo, foram disponibilizados 45 lotes para arremate. A venda dos veículos atende à Lei Estadual nº 11.109/2020, que estabelece a destinação correta dos bens inservíveis estaduais. Bem como, contribui para a arrecadação de fundos que são revertidos aos cofres públicos, favorecendo órgãos ou entidades que realiza o leilão. Os bens arrematados serão entregues nas condições em que se encontram. O leilão foi realizado por meio da plataforma eletrônica, no site www.superbid.net e/ou www.majudicial.com.br, somando mais de 530 lances.

