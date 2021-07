Agronegócios 01/07/2021 12:30 Senar-MT prevê mais de 650 ações educacionais para julho O Serviço de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) começa julho com mais de 3.500 ações educacionais previstas para o segundo semestre de 2021. Só para o mês de julho são 650. Entre os treinamentos mais demandados pelos Sindicatos Rurais junto à instituição estão os de Normas Regulamentadoras (NRs) e Máquinas e implementos agrícolas. Juntos somam 22% da demanda para julho. Ganham destaques também os treinamentos voltados ao setor da pecuária. Dentre os mais demandados estão os de Inseminação artificial, Manejo de gado de corte e Vacinação contra brucelose. Alguns municípios do norte do estado como Alta Floresta, Apiacás e Carlinda também receberão oficinas de aperfeiçoamento. Entre elas está a de beneficiamento do leite e Hambúrguer, cortes e desossa de frango e produção de empanados. Vale ressaltar que a programação de treinamentos ofertada pelo Senar-MT, em parceria com os Sindicatos Rurais, está sujeita a modificações em função dos decretos municipais e estaduais de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Para conhecer os cursos disponíveis em cada município, os interessados devem entrar em contato com o sindicato rural local. O Sistema Famato também disponibiliza um portal de acesso com o contato de todos os sindicatos rurais de Mato Grosso. Para conferir basta clicar no link: https://sistemafamato.org.br/portal/sindicatos/index.php.

Voltar + Agronegócios