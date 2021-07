Agronegócios 09/07/2021 14:58 Giro do Boi “Decisão por poucos pontos”: veja resultado do Circuito Nelore 2021 de Alta Floresta-MT A unidade Friboi de Alta Floresta, no norte mato-grossense, recebeu entre 05 e 06 de julho a 5ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade de 2021, competição promovida pela ACNB, a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. “Foi uma competição muito acirrada, composta por pecuaristas que produzem o Nelore de qualidade. Foi por poucos pontos que a decisão sobre o campeão foi tomada nesta etapa do Circuito Nelore de Qualidade. Quero agradecer a todos os participantes!”, ressaltou o originador Bruno Bocchi. “Foram quatro lotes, totalizando 328 animais e praticamente todo o abate do dia na unidade foi pelo Circuito Nelore de Qualidade, e um abate de respeito. A cada ano os pecuaristas estão melhorando a sua genética, o acabamento. A competição é muito interessante para todos e serve de exemplo. Quem não participou, deve participar no ano que vem”, convidou Bocchi. Na lista a seguir estão elencados os vencedores da etapa: Categoria carcaças de machos:

1º lugar: Fazenda Lagoa da Mata, de Antônio Donizete Aguilera, em Carlinda-MT (foto acima em destaque);

2º lugar: Fazenda Agrocondor, de Celso Gomes dos Santos, em Alta Floresta-MT;

3º lugar: Fazenda Olho D’Água, de Sérgio May Pedreira, em Nova Canaã do Norte-MT. Bruno Bocchi destacou o desempenho do lote enviado pelo pecuarista campeão da etapa. “Ele apresentou um lote com 72 animais, em média uma boiada de 23,[email protected], espetacular, boiada engordada no pastejo rotacionado. […] É da prateleira de cima!”, comentou.

