Agronegócios 20/07/2021 17:09 Profissionais capacitados contribuem para o déficit de mão de obra na mecanização agrícola Atento às exigências do mercado, Francisco Gleidson Gabriel de Oliveira, operador de máquinas agrícolas, tem procurado manter os conhecimentos sempre atualizados. O último treinamento que participou foi o de Tecnologia de precisão em máquinas agrícolas. “Tudo que aprendi, já coloquei em prática no dia a dia”. Ofertado pelo Sindicato Rural de Alta Floresta em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), o treinamento proporcionou a Francisco o conhecimento sobre as tecnologias de precisão nas operações com máquinas agrícolas. O avanço da tecnologia no campo permitiu à agricultura o uso de diversos tipos de equipamentos como sensores, máquinas e sistemas integrados para otimizar a produção e reduzir o desperdício desde as sementes até a colheita. Apesar da tecnologia ser uma grande aliada, é necessário um profissional capacitado para operá-la. Segundo o instrutor credenciado junto ao Senar-MT, Dimitry Bulaty, mesmo a empregabilidade sendo alta no estado, o setor ainda carecia de mão de obra qualificada. “A maioria das propriedades em Mato Grosso já contam com a tecnologia de precisão, mas ainda falta operadores capacitados para trabalhar nas máquinas. Por meio dos treinamentos, o Senar-MT ajuda a capacitar pessoas para o meio”. O treinamento que tem carga horária de 40 horas, tem em sua programação conteúdos como a Origem da Tecnologia de Precisão, Informática aplicada à agricultura de precisão, Utilização do Receptor GNSS, além da prática realizada em máquinas de última geração. Além da capacitação específica o Senar-MT, em parceria com os Sindicatos Rurais, oferta outros 350 cursos para a formação profissional rural. Oferece ainda programas e projetos como Mutirão Rural que leva cerca de 30 tipos de serviço para atender o homem do campo. Os interessados em conhecer melhor os serviços ofertados pelo Senar-MT, procure o Sindicato Rural de seu município que é o principal parceiro da instituição.

Voltar + Agronegócios