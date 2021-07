Agronegócios 30/07/2021 15:50 Etapa do Circuito Nelore de Qualidade de Alta Floresta (MT) avaliou 328 machos Com destaque para animais jovens e pesados, além de maioria ser terminada em pastagens, a 5ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade tem vencedores conhecidos. Apenas machos participaram da etapa de Alta Floresta (MT), que aconteceu nos dias 5 e 6 de julho, na unidade da Friboi. A promoção foi da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT). O Circuito tem apoio da Friboi e da Matsuda Sementes e Nutrição Animal. “Alta Floresta atraiu 4 pecuaristas, que levaram 328 animais, todos machos e não castrados. Do total, 86% dos animais possuíam até quatro dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos de idade), sendo 62% com até dois dentes (cerca de 2 anos de idade). 80% deles pesaram mais de 18 arrobas, o que levou à média de 21 arrobas”, destaca Gustavo Callejon, assessor técnico da ACNB. Antônio Donizete Aguilera, da Fazenda Lagoa da Mata (Carlinda/MT), foi o premiado com a Medalha de Ouro no Campeonato Melhor Lote de Carcaças de Machos. O pecuarista já havia conquistado a Medalha de Prata na 2ª etapa do Circuito em 2021, realizada em Pontes e Lacerda/MT. As Medalhas de Prata e Bronze ficaram com Celso Gomes dos Santos, da Fazenda Agrocondor II (Alta Floresta/MT), e Sergio May Pedreira, da Fazenda Olho D’Agua (Nova Canaã do Norte/MT), respectivamente. Nesta etapa, a Fazenda Olho D’Agua apresentou lote de animais terminados em confinamento. Circuito Nelore de Qualidade Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética e a carne Nelore, contribuindo para elevar a produtividade da pecuária nacional. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção. Promovido desde 1999, o Circuito conta com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal e cresce a cada ano: em 2021, estão confirmadas 36 etapas. Até o fim do ano, mais de 20 mil animais devem ser avaliados. O Circuito Nacional de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo. Confira o calendário completo e outras informações sobre o regulamento do Circuito no site da ACNB: www.nelore.org.br/CircuitoNelore.

