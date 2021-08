Agronegócios 16/08/2021 19:35 Queijos brasileiros estampam selos especiais dos Correios Em parceria com o Sebrae, os Correios homenageiam queijos produzidos artesanalmente Os Correios lançaram, na quinta-feira (12), a emissão especial Queijos do Brasil, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os selos especiais vão divulgar, por todo o mundo, queijos tradicionais produzidos artesanalmente no país. Foram escolhidos oito tipos de queijo, representativos de cada região, para estampar os selos (ver infográfico): Queijo Marajó – Belém (PA), Queijo Cabacinha do Araguaia – Goiânia (GO), Queijo Coalho – Recife (PE), Queijo Manteiga – Natal (RN), Queijo Artesanal Serrano – Porto Alegre (RS), Queijo da Região do Diamante – Florianópolis (SC), Queijo Minas artesanal – Belo Horizonte (MG) e Queijo Artesanal Paulista – São Paulo (SP). Cada um possui características únicas de produção, tradição e sabor. "Dentre os vários produtos que tornam a culinária brasileira admirada em âmbito global, os queijos nacionais certamente têm papel de destaque. Cada região desenvolve e difunde seu próprio método de preparo desse produto. Essa diversidade reflete com perfeição a pluralidade do povo brasileiro. Com o lançamento do selo especial Queijos do Brasil, os Correios e o Sebrae se unem para celebrar e reconhecer a importância de um produto genuinamente nacional, importante para nossa economia e cultura", afirma o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. O evento de lançamento contou com a presença de produtores de queijo, presidentes de associações de produtores, e com a diretora conselheira da Associação de Comerciantes de Queijos Artesanais Brasileiros (Comer Queijo) e do Prêmio Queijo Brasil. Para conferir o evento na íntegra, acesse.

