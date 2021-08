Agronegócios 25/08/2021 06:47 Priscilla Silva | Estadão Mato Grosso Carne suína ‘toma’ espaço do boi na mesa do consumidor Impulsionada por fatores econômicos, suinocultura vive bom momento no país, mas também é pressionada pelo aumento nos custos de produção Na contramão da carne bovina, a suína está cada vez mais presente nos pratos dos brasileiros. O consumo doméstico bateu o recorde registrado no ano passado, com 16,9 kg por pessoa, atingido um novo marco de 17,65 kg por pessoa no 2ª trimestre de 2021. O crescimento da suinocultura no país consta em relatório divulgado pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) nesta semana. Na comparação entre as duas proteínas animais, a população brasileira deixou de consumir carne bovina, com redução de 2 kg na média nacional, e optou por consumir mais carne suína, que registrou aumento de 3,02 kg na média por pessoa. Os dados são referentes ao consumo nos últimos seis anos, de 2015 ao primeiro semestre de 2021. “Apesar de problemas de poder aquisitivo da população em geral e das restrições da pandemia de covid-19, a carne suína tem se mostrado cada vez mais como uma opção para o consumidor brasileiro, que tem aumentado cada vez mais a presença da [carne] suína na mesa em 2021”, comemora a associação. Historicamente relegada ao terceiro posto na preferência dos consumidores brasileiros, a carne suína passou a ganhar espaço na mesa em 2015. Neste intervalo, o consumo interno do corte suíno registrou o maior crescimento entre as principais carnes, com alta de 21,48%. O frango também garantiu mais espaço nas refeições nacionais (+6,62%), enquanto os cortes bovinos ficaram cada vez mais distantes, com redução de 6,95% no período. Os números apontam que o brasileiro aumentou seu consumo de carnes em 4,12 kg por pessoa, totalizando 93,01 kg por pessoa no primeiro semestre de 2021, apesar do alto preço da proteína animal. Houve redução no consumo da carne bovina (2kg) e aumento no consumo de frangos (3 kg) e suínos (3,11 kg). Os cortes suínos também caíram no gosto dos mato-grossenses. Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o estado produziu 264 milhões de toneladas de carne suína em 2020, tendo o consumo doméstico como seu segundo maior mercado (20,8%). No ano, a maior parte da produção estadual teve como destino o mercado interestadual (65,4%) e, por último, as exportações (13,8%). Quanto ao consumo, os mato-grossenses seguem a média nacional. De 2015 para 2020, o consumo saiu de 13,41 kg por pessoa para 16,86 kg por pessoa. Apesar da conquista, os suinocultores tentam aproveitar o momento de alta procura em meio aos frequentes aumentos dos custos de produção, algo que também ocorre nas demais cadeias produtivas. “Apesar dos preços pagos pelo suíno vivo serem insuficientes para cobrir os elevados custos de produção ao longo da maior parte do ano de 2021, dados preliminares do IBGE demonstram que o consumo doméstico de carne suína continua subindo de forma constante e consistente, conquistando cada vez mais espaço na mesa do consumidor brasileiro. Essa é uma vitória importante que mobiliza ainda mais o setor nas ações de marketing da nossa carne”, comenta Marcelo Lopes, presidente da ABCS.

