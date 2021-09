Agronegócios 02/09/2021 09:27 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara destaca a expansão do agronegócio em Alta Floresta Vereador Tuti acompanhou o carregamento de milho em uma propriedade na Vicinal Segunda Norte Foto: Divulgação Alta Floresta vive uma nova fase econômica com a expansão do agronegócio e isso tem atraído grandes investidores para o município e para a região. Os números divulgados pelos órgãos de controle e acompanhamento mostram que o município vai na contramão da realidade de Mato Grosso, que é o principal produtor de milho do Brasil. Enquanto o Estado registra queda na safra 2020/2021, segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Alta Floresta continua com uma produtividade em ascensão. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária informou que a produtividade do milho safrinha para a safra 2020/2021 foi de 90 sacas por hectares e a área plantada teve um aumento de cerca de 30% chegando a aproximadamente 17 mil hectares. Já no cenário estadual, em agosto, restando 12,1% de colheita, a queda na produtividade total de milho, considerando a 1ª e 2ª safras 2020/2021, foi de 10,8% em relação a safra 2019/2020. A produção diminuiu de 34,9 milhões toneladas para 33,5 milhões de toneladas, queda de 4,1%. A área plantada, porém, cresceu de 5.455,6 mil hectares para 5.870,5 mil hectares (7,6%). Na tarde de quarta-feira (01.09), o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) visitou uma propriedade localizada na Vicinal Segunda Norte para acompanhar o carregamento do milho e destacou a expansão do agronegócio. “Alta Floresta está em uma nova fase, em todos os aspectos, e o agronegócio é extremamente importante para o fortalecimento da nossa economia. Estamos acompanhando o setor e cobrando da gestão municipal que dê condições e logística adequada para o transporte da produção. Estamos otimistas e acreditamos que Alta Floresta está no caminho certo. Parabéns aos produtores por acreditar e investir no desenvolvimento do nosso município”, disse Tuti.

