Pesquisa do IBGE mostra que, puxado por soja e milho, cidade de Mato Grosso voltou a se destacar em 2020

Em 2020, o valor da produção agrícola do país atingiu R$ 470,5 bilhões, 30,4% maior que em 2019. A área plantada totalizou 83,4 milhões de hectares, 2,7% superior à do ano anterior. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas chegou a 255,4 milhões de toneladas, 5,0% maior que a de 2019. Essas três variáveis foram recordes da série histórica da Produção Agrícola Municipal (PAM), que investiga os principais produtos agrícolas em todos os municípios do país desde 1974.

O município com o maior valor da produção agrícola foi, novamente, Sorriso (MT): R$ 5,3 bilhões, ou 1,1% do total nacional, com alta de 35,5% ante 2019. Sorriso gerou R$ 1,9 bilhão com a produção de milho, 58,3% a mais que em 2019, R$ 2,8 bilhões com a produção de soja (29,1% a mais) e R$ 454,1 milhões na produção de algodão herbáceo (em caroço).

Sorriso foi líder dessa cultura no País, com 3,2 milhões de toneladas, seguido por Rio Verde (GO), com 2,2 milhões de toneladas, e Nova Ubiratã (MT), 2,1 milhões de toneladas.

São Desidério (BA) veio em segundo, com R$ 4,6 bilhões em valor da produção agrícola, alta de 44,6% no ano. Esse município tem o terceiro maior valor de produção de soja no país (R$ 2,5 bilhões), com alta de 76,2% no ano. O algodão, mesmo com retração na produção, gerou R$ 1,6 bilhão, o segundo maior valor entre os municípios produtores de algodão do País.

Na terceira posição no ranking de valor da produção agrícola ficou Sapezal (MT), totalizando R$ 4,3 bilhões, com alta de 26,7% no ano. As principais culturais locais são: algodão, soja, milho e feijão. O algodão herbáceo totalizou 990,2 mil toneladas, com alta de 10,7%, gerando um valor da produção recorde de R$ 2,3 bilhões. Já a produção de soja cresceu 8,0%, chegando a 1,3 milhão de toneladas e colocando o município na nona posição nacional em valor da produção desta leguminosa (R$ 1,5 bilhão).