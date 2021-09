Agronegócios 30/09/2021 06:22 Custo de produção da soja sobe 22% em MT se comparado com a última safra Mesmo com o aumento dos custos, ela é compensada pelo aumento do preço da comercialização da soja. A saca era vendida a R$ 74,58, e neste ano passou a ser vendida a R$ 165. O custo de produção da soja subiu 22% em Mato Grosso na safra 2021/2022 se comparada a safra de 2020/2021. De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), o custo total nesta safra será de R$ 5.133,06. Sem o pró-labore, a safra 21/22 tem um custo de R$ 3.742,02 por hectare. Na safra de 20/21, foi de R$ 3.177,58. A alta dos custos é compensada pelo aumento dos preços. O valor da saca vendida neste ano é quase duas vezes maior do que 2019. A saca era comercializada a R$ 74,58 e em 2021 está sendo vendida a R$ 165. O aumento desses custos é consequência do aumento do preço dos insumos. O preço da semente subiu 40%, seguido por fertilizantes e corretivos que tiveram um aumento de 24%. De acordo com a Neo Agro Consultoria, o produtor precisaria ter uma produtividade mínima de 25 sacas por hectares sem fatores como pró-labore, mas considerando os custos que o produtor normalmente não conta, como o pró-labore seria necessário produzir 31 sacas. A perspectiva de produtividade para 21/22, segundo o Imea, é de 57 sacas.

