Agronegócios 11/10/2021 05:30 Agro Times China voltará a demandar carne bovina a partir desta 2ª (11) Soja também está à espera (Imagem: Reuters/Diane Bartz) A China abre a semana fora do feriadão que durou até dia 7 e gera expectativa de que volte a operar nos mercados de carne bovina e soja. Do primeiro, estava sem comprar desde 3 de setembro, pelos episódios da vaca louca; da oleaginosa, ainda não forçava a demanda. Como se presume que o maior cliente brasileiro deva retomar os negócios, visando a tradicional formação de estoques para a virada do ano e Ano Novo Lunar (fevereiro), a cada dia que passa as esperanças são renovadas, mesmo que terça (12) seja feriado no Brasil. Para a carne bovina principalmente, que mais sente o baque do derretimento da cotação do boi. Na sexta (8), outra queda vertiginosa. Só pelo Cepea perdeu mais de 4%, fechando em R$ 271,25 em São Paulo. No caso da soja, apesar dos prêmios nos Brasil estarem bons, entre 180 e 185 pontos, Chicago está pressionada pela colheita do grão nos Estados Unidos, e a corrida da semeadura no Brasil. No último dia da semana as baixas até que foram leves, em torno de 0,35% no contrato de novembro, a US$ 12,42 o bushel. Como o USDA também registrou estoques americanos acima do esperado, a busca chinesa nos mercados poderia anular o viés baixista.

