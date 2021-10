Agronegócios 24/10/2021 07:58 Marcos Rogério Lopes, do R7 Frio e seca deixam frutas e legumes mais caros nos supermercados Para o terror dos nutricionistas, comer de forma saudável ficou mais difícil em setembro com o aumento dos preços no país A Apas (Associação Paulista de Supermercados) trouxe más notícias na sexta-feira (22) para os consumidores que têm o hábito de se alimentar de forma saudável: legumes e frutas ficaram mais caros. Por outro lado, as bebidas alcoólicas, que não costumam fazer parte de qualquer dieta, tiveram o preço reajustado para baixo em setembro. A culpa para os aumentos dos alimentos in natura, diz a associação, é das variações climáticas. As baixas temperturas e o clima seco prejudicaram a colheita do tomate, de longe o que teve maior variação no IPS (Índice de Preços dos Supermercados), calculado pela Apas/Fipe, com 26,92% de elevação. Segundo a Apas, os pés de tomate tiveram o amadurecimento comprometido nos últimos três meses por causa do frio e da falta de chuvas. Com isso, a disparada nos preços reverteu a até então deflação que o fruto apresentava em 2021. No acumulado do ano, ele agora apresenta alta de 22,94%.

