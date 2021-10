Agronegócios 26/10/2021 15:55 G1MT Produtor rural português investe no cultivo de uva em MT Município de São Pedro da Cipa incentiva a viticultura através de projetos em parceria com a Empaer e conhecimento de produtores rurais de outros estados. Foto: Reprodução/+Agro O produtor rural José da Silva Abreu se mudou de Portugal para investir no cultivo de uva, em São Pedro da Cipa, a 149 km de Cuiabá, há quase 30 anos. O município começou a incentivar a viticultura por meio de uma parceria entre a prefeitura e os pequenos produtores rurais. José trouxe para o Brasil a paixão e o conhecimento em lidar com uva. Ele planta três hectares e meio em, no Vale do São Lourenço. De acordo com o filho dele, que também é produtor rural, Armando José da Silva Abreu, o pai sempre acreditou que o clima favorecia o cultivo da fruta. "Meu pai sempre teve conhecimento de parte da terra dele. Ele viu que em São Paulo estavam produzindo uva e decidiu investir. Viemos para cá e muitos acreditavam que aqui em Mato Grosso não produziam uva", contou. Para diversificar a produção e trazer conhecimento, a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) trouxe especialistas para ajudar nas melhorias do cultivo, segundo o engenheiro agrônomo Marcos Roberto Baptista. "O que a gente tem observado e o produtor também é a uva Niágara e esse foi um dos motivos que nós trouxemos esses especialistas em uva. Eles são de outros estados produtores e trazem experiências e informações", contou. O produtor rural Enio Nagahama, que cultiva uva em Pilar do Sul, em São Paulo, e visitou a propriedade de José para ajudar na viticultura. "Nós viemos trazer porta-enxertos e novas variedades de uvas que são produzidas na minha cidade. Chegando aqui a gente depara com uma propriedade já com uvas cultivas e a gente veio talvez ajudar com o nosso conhecimento e alguma melhoria", disse. De acordo com o secretário de Agronegócios de São Pedro da Cipa, Claudio Santos, a prefeitura possui um projeto que incentiva os produtores do município a cultivar a uva. A prefeitura realiza o apoio técnico com maquinários para preparar a terra e produtor utiliza a mãe de obra e os recursos para a produção. "O projeto vem abraçando pequenos produtores. A prefeitura tem uma parceria junto com a Empaer. A gente identifica esse produtor e leva o projeto. A prefeitura entra com o apoio técnico de maquinários para preparar o solo e a parceria do produtor entra com a mão de obra e a gente faz essa junção", contou.

