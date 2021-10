Agronegócios 27/10/2021 07:49 MT: segunda etapa da vacinação contra febre aftosa começa em 1º de novembro A segunda etapa da vacinação contra febre aftosa em Mato Grosso começa já na próxima semana, em 1º de novembro, e segue até o dia 30 de novembro. Deverão ser imunizados todos os bovinos e bubalinos com idades de 0 a 24 meses. Após a imunização do rebanho, a vacinação deve ser comunicada ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea MT) até o dia 10 de dezembro. A exceção vale apenas para algumas propriedades do baixo do Pantanal, em que a vacinação deverá ser realizada em todas as faixas etárias até o dia 10 de dezembro. Já a respectiva comunicação ao Indea deverá ocorrer até o dia 15 de dezembro. A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) ressalta que o produtor deve ficar atento aos prazos, pois a não vacinação ou não comunicação são passíveis de multa. Mato Grosso Livre da Aftosa O Brasil é reconhecido como país livre de febre aftosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), sendo que os estados de Rondônia, Acre, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul já receberam o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Em Mato Grosso, o município de Rondolândia e algumas propriedades dos municípios de Colniza, Aripuanã, Juína e Comodoro também já suspenderam a vacinação e obtiveram esse reconhecimento da OIE. O Brasil, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, elaborou um plano (PNEFA), que prevê a retirada da vacinação e consequentemente o pedido à OIE, de reconhecimento nacional de país livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. O último foco de aftosa em Mato Grosso ocorreu em 1996. Portanto, há mais de 25 anos não há nenhum registro da doença no Estado.

