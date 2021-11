Agronegócios 04/11/2021 17:47 Indea define ações fiscalizatórias para agrotóxicos, sementes e pragas - Foto por: Mayke Toscano/Secom-MT Integrantes da Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal (CDSV) e da Diretoria Técnica (Ditec) do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) definem, neste mês, padrões a serem adotados em todo o Estado quanto à fiscalização de agrotóxicos, sementes, pragas de importância econômica e pragas quarentenárias. As decisões serão tomadas em reuniões que vão ocorrer ao longo de novembro, nos municípios pólo de Cuiabá (03 a 05.11), Sinop (09 a 11.11), Barra do Garças (17 a 19.11) e Rondonópolis (24 a 26.11). Neste período também será feito o acompanhamento dos resultados obtidos pelo Instituto até o terceiro trimestre do ano. Segundo a coordenadora de Defesa Sanitária Vegetal do Indea-MT, Silvana da Silva Amaral, as reuniões regionalizadas possibilitam maior integração entre fiscais e agentes fiscais estaduais de Defesa Agropecuária. “A iniciativa visa o compartilhamento de experiências vivenciadas em todo Estado, além de evidenciar as adequações necessárias ao que já vem sendo desenvolvido, buscando sempre levar à sociedade um serviço de Defesa Sanitária Vegetal coerente e de excelência", pondera a coordenadora. As reuniões de nivelamento das atividades da autarquia contam com a presença de fiscais engenheiros agrônomos e florestais, agentes fiscais, gerentes regionais e representantes dos Programas de Atividade da CDSV.

