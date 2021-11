Agronegócios 08/11/2021 07:02 Érica Polo, Valor — São Paulo Sem China, exportação de carne bovina caiu 43% em outubro Segundo a Abrafrigo, embarques toais somaram 108,6 mil toneladas e renderam US$ 542 milhões Foto: Reprodução As exportações de carne bovina (in natura e processada) somaram 108,6 mil toneladas em outubro e renderam US$ 542 milhões em outubro, informou neste sábado a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Sem a China, maior comprador da proteína, diz a nota da instituição, a queda foi de 43% em volume e de 31% em receita ante o mesmo mês de 2020. Ainda segundo a Abrafrigo, houve exportação “residual” de 27,7 mil toneladas em outubro para a China — a maior parte entrou por Hong Kong (19,4 mil toneladas). Os chineses fecharam as portas para a carne brasileira no início de setembro, após suspensão voluntária das exportações derivada da confirmação de dois casos atípicos do mal da "vaca louca" em Mato Grosso e Minas Gerais. As exportações totais da proteína alcançaram 1,6 milhão de toneladas no acumulado de 2021, volume que representa queda de 2,4% ante o mesmo período do ano passado. Em receita, no entanto, houve aumento de 16%, para US$ 8 bilhões, cenário explicado pela alta dos preços internacionais. Entre os vinte maiores compradores do produto brasileiro no ano estão China, Estados Unidos e Chile.

