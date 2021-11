Agronegócios 10/11/2021 13:01 Reuters Gripe aviária se espalha na Polônia atingindo granjas com cerca de 650 mil aves País é o maior produtor de aves da União Europeia. Doença tem avançado rapidamente na Europa, aumentando a preocupação na indústria avícola Foto: Reuters A Polônia relatou vários focos de gripe aviária H5N1 altamente patogênica em fazendas avícolas com grupos de quase 650.000 aves, disse a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) nesta segunda-feira (8). A Polônia é o maior produtor de aves da União Europeia. Cinco surtos, dos quais quatro em fazendas de engorda de perus e um em uma granja de frangos de corte, foram encontrados na parte oriental do país, enquanto outro foi descoberto em uma granja de perus e gansos na parte ocidental do país, disse a OIE, citando um relatório das autoridades da Polônia. A gripe aviária, que se espalha mais frequentemente por aves selvagens migratórias, tem avançado rapidamente na Europa, aumentando a preocupação na indústria avícola depois que surtos anteriores levaram ao abate de dezenas de milhões de aves e restrições ao comércio internacional. Na sexta-feira, o governo francês colocou todo o país em alerta máximo para a gripe aviária, estendendo a exigência de manter todos os grupos de aves nas áreas internas. Isso aconteceu depois que as autoridades da Holanda no mês passado também ordenaram que fazendas comerciais mantivessem todos as criações nas áreas internas, depois que a gripe aviária foi relatada em uma fazenda. Enquanto isso, no Reino Unido, um surto de gripe aviária altamente patogênica H5 foi relatado em uma pequena unidade avícola no centro da Inglaterra na segunda-feira. O Reino Unido declarou na semana passada uma Zona de Prevenção da Gripe Aviária em todo o país, ordenando que granjas e criadores de aves reforcem as medidas de biossegurança.

