Agronegócios 19/11/2021 05:41 Piscicultores devem atualizar cadastro de espécies cultivadas junto ao Indea até 10 de dezembro GCOM/MT - Rafaella Zanol O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) realiza, até o dia 10 de dezembro, a atualização do cadastro das espécies de peixes cultivadas no Estado. A ação visa melhorar o monitoramento da saúde dos animais aquáticos, tendo em vista que grande parte das pisciculturas estaduais possuem no cadastro a nomenclatura “peixe”, sem classificar a espécie. Para efetuar o cadastramento, o piscicultor deve se deslocar a uma unidade do Indea e declarar as espécies produzidas em seu estabelecimento rural. De acordo com o diretor técnico do Indea, Renan Tomazele, o recadastramento visa o aprimoramento dos dados das espécies de peixes. “O Instituto quer levantar com exatidão as espécies mais cultivadas no Estado e traçar estratégias para o controle de doenças que possam comprometer o avanço da atividade em Mato Grosso”, relata. Impeditivo Os piscicultores que não atualizarem as informações junto ao Indea ficarão impedidos de movimentar animais de sua propriedade até que a atualização seja feita.

