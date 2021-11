Agronegócios 20/11/2021 06:31 G1MT Preço do arroba do boi começa a reagir em MT, diz levantamento O preço médio nesta semana está em torno de R$ 278, uma reação depois do preço ter chego a quase R$ 300 em junho e ter ficado a R$ 239 em outubro. Foto: Reprodução/TV TEM Segundo levantamento do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), o preço do arroba do boi começou a reagir em Mato Grosso. O preço médio nesta semana está em torno de R$ 278, uma reação depois do preço ter chego a quase R$ 300 em junho e ter ficado a R$ 239 em outubro, como consequência da suspensão da compra pela China, que já dura 75 dias. Segundo o superintendente Cleiton Gauer, essa redução se deve principalmente a redução do corte de animais e principalmente a necessidade do abate para atender ao mercado interno. Ele explica que o frigorífico acaba retomando os preços para buscar esses animais. A arroba no estado é negociada por R$ 278,46 em média. Apresenta alta de 1,52%. Em Alta Floresta, R$ 276,65, uma alta de 1,27%. Em Poconé, o valor médio é de R$ 280,15, variação positiva de 2,1%. Já em Barra do Garças a arroba está sendo negociada a R$ 276,06, alta 1,31%.

