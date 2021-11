Agronegócios 22/11/2021 14:43 Recadastramento de produtores de peixe pode ser feito até 10 de dezembro em MT Os produtores devem informar em uma unidade do Indea o quantidade e espécies criadas na propriedade O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) está recadastrando os produtores de peixes de Mato Grosso. O prazo termina no dia 10 de dezembro. A medida busca aperfeiçoar os registros de dados da atividade permitindo traçar o cenário da atividade no Estado. Para fazer o recadastramento, os produtores devem se deslocar até uma unidade do Indea e declarar o quantitativo e espécies criadas em suas propriedades rurais. Os produtores que deixarem de atualizar o cadastro ficarão impossibilitados de realizar a movimentação animal até que seja regularizada a pendência.

