Estão disponíveis três novos minicursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) do programa Gestão de Segurança. Os interessados podem se matricular nos cursos: Pulverizadores, Prevenção e Primeiros Socorros no Uso de Defensivos Agrícolas e Aplicação de Defensivos Agrícolas.

Os cursos de curta duração são resultado da parceria entre o Senar e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) para promover o uso seguro dos defensivos agrícolas.

O minicurso “Pulverizadores” aborda os cuidados com o seu uso, regularem, calibração e manutenção. A capacitação “Prevenção e Primeiros Socorros no Uso de Defensivos Agrícolas” apresenta os conceitos básicos sobre intoxicação, prevenção e cuidados.

Já no treinamento “Aplicação de Defensivos Agrícolas”, os participantes vão conhecer a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas e como as condições climáticas podem interferir na efetividade dos produtos, além dos benefícios do uso correto dos defensivos e as diversas modalidades de aplicação e equipamentos indicados.

Os cursos são online e têm 3 horas de duração cada, podendo ser realizados em um prazo de até sete dias, com emissão de certificados para os participantes.

Mais cursos – O Senar disponibiliza mais de 80 cursos de educação a distância no portal da EaD Senar, todos gratuitos (http://ead.senar.org.br/).

Cartilhas e vídeos – Também é possível ter acesso a vídeos e cartilhas para aperfeiçoamento no campo por meio da Estante Virtual – Coleção Senar no site: https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar

Conhecimento na tela - Outra opção é o aplicativo “Estante Virtual Coleção Senar”, que dá acesso ao conteúdo de mais de 140 cartilhas virtuais utilizadas nos treinamentos de produtores e trabalhadores rurais para a melhoria da produção agropecuária. O aplicativo está disponível nas lojas Play Store e Apple.

Assessoria de Comunicação CNA