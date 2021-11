Agronegócios 29/11/2021 06:29 Arão Leite/J. Cidade Sindicato Rural anuncia quarta edição da Tecnoalta em Alta Floresta Devido à pandemia do coronavírus, muitos eventos desde o ano passado foram cancelados. O objetivo era evitar aglomerações e infestação de casos da doença que só em Alta Floresta matou 151 pessoas (mais de 600 mil pessoas no Brasil). E assim muitas programações precisaram ser repensadas. Uma delas foi a Tecnoalta. O evento realizado pela Sindicato Rural e que já aconteceu três vezes, é uma oportunidade onde produtores tem a oportunidade de mais conhecimentos e investimentos em suas propriedades, usando tecnologias de ponta e sustentáveis. “Infelizmente não conseguimos realizar no ano passado e nem este ano devido essa questão da pandemia, mas felizmente agora a situação está melhorando e já conseguimos confirmar para 2022 a quarta edição e todos os nossos parceiros confirmaram presença”, assegurou o presidente do Sindicato Rural, Valmir Coco. Conforme programação, a 4ª Tecnoalta vai acontecer nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio do ano que vem. A primeira foi ainda realizada no antigo Parque de Exposições aos fundos do Aeroporto Municipal. Já a segunda e terceira foram realizadas às margens da Rodovia MT-208, em frente à subestação da energisa. Essa agora no entanto acontecerá na área ao lado da Praça de Pedágio, sentido Carlinda, também na Rodovia MT-208.

