Agronegócios 01/12/2021 07:54 Notícias Agrícolas Soja em grão e óleo acompanham altas do petróleo e voltam a subir em Chicago nesta 4ª Notícias Agrícolas Os preços da soja voltam a subir depois da despencada da sessão anterior na Bolsa de Chicago. Por volta de 8h05 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1), os futuros da oleaginosa subiam entre 8,25 e 11,50 pontos nos principais vencimentos, com o janeiro sendo cotado a US$ 12,28 e o maio a US$ 12,43 por bushel. O mercado se ajusta e corrige parte de suas posições, acompanhando as altas de mais de 4% observadas no petróleo - que também se recupera - e vai puxando todas as demais commodities. Os investidores continuam tentando entender e projetar quais serão os impactos da variante ômicron do coronavírus sobre a economia mundial. Ainda na CBOT, sobem também o milho, o trigo e o óleo de soja, este último com mais de 1% de alta.

