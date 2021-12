O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), firmam acordo de cooperação nesta terça-feira (7), às 16h, para captação de recursos para o Projeto Integrado de Ordenamento Territorial (PIOT), que será implantado em assentamentos da região amazônica.

Participarão do evento a ministra Tereza Cristina, o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho; e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. A assinatura será transmitida pelo canal do Mapa no Youtube.

Serviço

Acordo de Cooperação Incra e BNDES

Data: 07/12/2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wKl_j5A3aR0