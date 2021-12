Agronegócios 08/12/2021 05:57 Abate precoce de bovinos aumenta 30% em MT Foto: Divulgação O abate precoce de bovinos com idades de 12 a 24 meses aumentou cerca de 30% em Mato Grosso no mês de novembro. O número reflete a mudança de mercado já estruturada no Estado, que tem dado preferência ao abate de animais mais jovens para atender a demanda cada vez mais maior do mercado externo. Os dados constam no boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Ao todo, foram abatidos 448,19 mil cabeças de boi no estado durante o mês de novembro, em razão da maior oferta de animais confinados. Desse montante, foi registrado um aumento de 30% do abate de animais nas categorias de 12 a 24 meses, o que corresponde a 58.288 animais. Já no acumulado de janeiro a novembro deste ano, essa categoria correspondeu a 26% do total de animais abatidos, enquanto 48% foram animais entre 24 e 36 meses. O abate de animais mais jovens significa uma carne com um padrão mais elevado de qualidade, conforme explica o gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Nilton Mesquita. “O abate de animais jovens é um sistema de produção específico, com cuidados que compreendem todo o ciclo produtivo, desde a reprodução. Não é feito apenas o abate mais cedo. É necessário que os animais mais jovens tenham uma nutrição adequada, para que obtenham ganho de carcaça e possam, assim, apresentar uma carne com qualidade superior”, explicou.

Voltar + Agronegócios