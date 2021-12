Agronegócios 09/12/2021 05:59 Pequena propriedade em Sorriso (MT) será modelo no uso de sistema silvipastoril Uma parceria entre Clube Amigos da Terra (CAT Sorriso), Prefeitura Municipal de Sorriso (MT) e Embrapa Agrossilvipastoril deu início à implantação de uma Unidade de Referência Tecnológica de sistema silvipastoril para pecuária de corte em pequena propriedade. O plantio das primeiras árvores foi realizado de forma coletiva durante um dia de campo realizado na última segunda-feira, no assentamento Jonas Pinheiro. A propriedade escolhida para receber a URT foi a de Dionleno Antônio Bagatini. A área total do sítio é de 14 hectares. “Detectamos a necessidade de orientar os produtores do Assentamento Jonas Pinheiro em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Então fizemos todo o diagnóstico de quais áreas poderiam ser atendidas e se tornar uma Unidade Demonstrativa. Definimos essa área dele e pedimos ajuda da Embrapa para orientar essa implantação”, explica a coordenadora de Projetos e Eventos do Cat Sorriso, Cristina Delicato. O planejamento do sistema silvipastoril foi feito por meio de um grupo técnico de trabalho que contou com representantes das três instituições envolvidas na atividade e com o produtor. Após diagnóstico da área e das demandas do produtor, optou-se pela utilização de renques com linhas simples de árvores margeando as cercas dos seis piquetes já formados na propriedade. Inicialmente foram arborizados apenas três piquetes, como forma de escalonar a área inutilizada temporariamente até o crescimento das árvores. “É uma questão tanto de estética da propriedade quanto do bem-estar animal e agregação de renda com a extração da madeira e alimentação animal. A minha intenção é a de fazer todos os perímetros da propriedade em três anos. A expectativa é muito boa”, afirma o produtor. Foram utilizados consórcios de eucalipto (H13) com leguminosas, como gliricídia, leucena e bordão de velho. Na ponta das linhas também serão plantadas mudas de baru. “O planejamento ocorreu como forma de complemento de renda. O componente florestal deverá, além de melhorar a ambiência para os bovinos, fornecer outros serviços ecossistêmicos para o sistema de produção, tais como fornecer renda, fixar biologicamente o nitrogênio e, ainda, funcionar como fonte de proteína na suplementação alimentar do rebanho”, explica o pesquisador e chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agrossilvipastoril, Flávio Wruck. A opção pelo eucalipto H13, de múltiplos usos, abre a possibilidade de retirar pranchas ou mesmo mourões para construção de cercas. A gliricídia, leucena e o bordão de velho serão usados para aumentar a proteína na dieta do gado. O baru, por sua vez, visa ser uma fonte de renda extra com a coleta de castanhas. Enquanto as árvores estiverem pequenas, serão protegidas por cerca elétrica para evitar que o gado as danifique. Na medida em que crescerem, os animais poderão se beneficiar do conforto térmico da sombra. Implantação A implantação da Unidade de Referência Tecnológica foi realizada de forma coletiva durante um dia de campo promovido pelo CAT Sorriso por meio do projeto Cultivando a Vida Sustentável, conduzido junto ao IDH. Os participantes do dia de campo, entre eles alunos e professores do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT Campus Sorriso), produtores rurais tiveram uma breve explanação sobre o projeto a ser implantado. Na sequência puseram os pés e as mãos na terra para plantar as mudas. A condução da área será feita pelo produtor, com supervisão técnica do grupo de trabalho do projeto.

