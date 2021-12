A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) recebeu do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na semana passada, o valor de R$ 4.622.000,00 referentes à prestação de serviços já executados junto à cadeia produtiva do leite e desenvolvimento sustentável nas regiões de Cáceres e Alta Floresta.

Os trabalhos foram executados pela Empaer por meio de chamada pública no exercício de 2015 e beneficiou seis mil produtores. Na época, parte do pagamento foi realizado, ficando o restante pendente.

A atual diretoria da Empaer iniciou um trabalho de articulação, em 2020, junto à bancada federal em Brasília e a Associação Brasileira das Entidades Estaduais Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), com a finalidade de viabilizar a regularização dos pagamentos.

Foram promovidas diversas reuniões, sendo a última, realizada no mês de novembro, no auditório Olacyr de Moraes com a participação do presidente da Empaer, Renaldo Loffi, e da diretora de Administração Sistêmica, Flavia de Souza Almeida, com o subsecretário adjunto de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Márcio Cândido, que garantiu que o recurso estaria na conta da empresa em dezembro. Na ocasião, também participou da reunião o diretor administrativo e financeiro da Empaer da Paraíba, Francisco Jean, que também buscou garantir a destinação orçamentária de recurso suplementar do ministério.

Para o presidente Renaldo Loffi o recurso irá viabilizar diversas ações e projetos. “É importante destacar que foi um trabalho de articulação com empenho de todos os envolvidos. Vamos fechar o ano com muitas expectativas e trabalho para 2022”.

A diretora Flavia de Souza ressalta que a pouco mais de dois anos, quando assumiu a Diretoria Sistêmica a situação financeira da empresa estava bem diferente da atual. “Nesse sentido identificamos os principais problemas e começamos a trabalhar nas soluções, dentre elas foi adotar medidas para receber da União os valores pendentes desde 2017, entre outras situações. Fico muito feliz com a solução desse problema, uma vez que esse valor dará suporte para o fortalecimento das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e Pesquisa no âmbito da Empaer”.

A diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural da Empaer, Denise Maria Ávila Gutterres, destaca que o recurso dará suporte as atividades da Ater, Pesquisa e Fomento em 2022. “É uma notícia maravilhosa e vem em boa hora. A empresa está com muitos projetos para serem executados, fomentando o abastecimento interno dos municípios através da produção local de frutas, legumes e verduras, mandioca, leite, entre outros; a cadeia do turismo rural; as ações de inclusão sócio produtiva; a produção de mudas e alevinos, enfim, cumprindo o papel de executar as políticas públicas para a agricultura familiar e dinamizar a economia dos municípios.