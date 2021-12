Agronegócios 20/12/2021 07:28 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Mato Grosso tem 3 dos 5 maiores municípios do agro Rafael D Marques/Secom O PIB dos Municípios, publicação realizada pelo IBGE, mostrou que dos 5 municípios que mais contribuíram para a a agropecuária, 3 estão em Mato Grosso. A publicação traz dados de 2019. No top 5 estão São Desidério (BA), Sorriso (MT), Rio Verde (GO), Diamantino (MT) e Campo Novo do Parecis (MT). Juntos, eles foram responsáveis por 2,3% do valor adicionado bruto da agropecuária, ou seja, da quantidade de dinheiro que o agro contribuiu para o produto interno bruto (PIB). Sorriso, município distante 420 quilômetros de Cuiabá produziu R$ 1,4 bilhão em 2019 apenas com o agro, sem contar com os outros setores econômicos. Já Diamantino (208 km a médio-norte), teve fechou o ano com R$ 1,32 bilhão. O terceiro município de Mato Grosso no ranking dos 5 maiores produtores, Campo Novo do Parecis (396 km a noroeste), que teve R$ 1,3 bilhão em produção. O IBGE listou os 100 municípios que mais contribuíram com o agro no país. Entre os mato-grossenses ainda estão Sapezal (R$ 1,2 bilhão), Nova Mutum (930 mil), Campo Verde (887,1 mil), Nova Ubiratã (819,6 mil), Primavera do Leste (738,2 mil), Lucas do Rio Verde (655,4 mil), Campos de Júlio (602,3 mil) e Itiquira (570,7 mil). Segundo o levantamento, nos municípios de Mato Grosso "se destacaram as produções de soja ou algodão herbáceo".

