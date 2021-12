Agronegócios 21/12/2021 15:02 Empaer alerta produtores para o prazo de recadastramento na Tarifa Rural de Energia - Foto por: Empaer A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) alerta os produtores rurais para o prazo de recadastramento na Energisa para garantir a tarifa rural, que vai até 31 de dezembro. O procedimento é importante para manter o desconto na conta de energia elétrica. Segundo a empresa de distribuição de energia elétrica, 50 mil produtores no Estado ainda não realizaram o recadastramento que concede de 12% até 60% o desconto na conta de luz. O gerente de Crédito Rural da Empaer, Mariano Batista Campos, destaca que o benefício é de suma importância para todo produtor que possui instalações classificadas como rural. “Nossos técnicos vêm alertando o segmento a realizarem a atualização para continuar recebendo o benefício”. O gerente de serviço da Energisa, Murilo Marigo, explica que é grande o número de instalações que ainda não se recadastraram e não enviaram a documentação. “O prazo era 30 de novembro e foi estendido até 31 de dezembro. É importante que essas famílias procurem a Energisa”. Cadastro O recadastramento pode ser feito pela internet, sem a necessidade de ir à agência. É preciso apresentar a documentação que comprova a atividade rural que está disposta no site e no WhatsApp (65) 9999-7974. Via aplicativo de mensagem escreve ‘recadastro rural’ e automaticamente a atendente virtual começa a interagir. Durante o contato, o próprio sistema vai orientando o produtor passo a passo de como fazer, enviar as fotos dos documentos e concluir a atualização. A lista de documentos está disponível no site da Energisa e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 6464 196. Mais informações no link.

