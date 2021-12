Sorriso, Nova Mutum e Itiquira vão receber o evento a campo regionalizado da instituição, com 16 estações de pesquisa sobre o sistema de produção da soja e vitrines de cultivares

A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, entrou na reta final de preparativos do Fundação MT em Campo Safra, para 2022. O evento terá início em Sorriso (MT), nos dias 12 e 13 de janeiro, e será realizado também em Nova Mutum e Itiquira, abrangendo distintas regiões produtoras e oportunizando a participação de produtores, agrônomos, técnicos e consultores de todo o Estado.

Os eventos acontecem nos Centros de Aprendizagem e Difusão (CAD) da instituição, todos neste mês de janeiro de 2022, com duração de cinco dias entre todas as cidades (veja programação abaixo). O Fundação MT em Campo Safra faz parte do calendário do Programa de Difusão de Tecnologia que há mais de 25 anos é composto por conteúdos técnicos com base em pesquisas agronômicas, estudos e experiências compartilhadas pelo time de Pesquisadores da Fundação MT e especialistas convidados do meio agro.

Como acontece

Pesquisadores e toda a equipe técnica da Fundação MT estarão presentes para conduzir o público à 16 estações de pesquisa aplicada com resultados inéditos e sequenciais, que mostram os impactos das estratégias integradas de manejo na produtividade da soja. Em todos os eventos, os participantes também poderão conferir as vitrines de cultivares de soja de diversas empresas.

Em Sorriso, serão mostrados seis experimentos, entre eles o manejo de plantas daninhas no sistema de produção e o manejo de mancha alvo na cultura da soja. Em Nova Mutum, os pesquisadores vão apresentar cinco experimentos, sendo um deles sobre manejo de sugadores no sistema soja-milho (mosca branca e percevejo). Já em Itiquira, são cinco experimentos, incluindo o protocolo de 14 anos em rotação de culturas, além da pesquisa em manejo de pragas como lagartas, torrãozinho e percevejo barriga verde. Em cada estação, o público permanece por 50 minutos e pode esclarecer todas as dúvidas com os especialistas.

Público e segurança

O número de participantes estimado é de 50 pessoas por período, totalizando 100 pessoas por dia em cada um dos eventos. No entanto, a quantidade de público permitido irá seguir as instruções das portarias de cada município, em razão das limitações impostas pela pandemia. A Fundação MT também segue o protocolo padrão de segurança, com distanciamento, álcool em geral e uso de máscaras.

Luis Carlos Oliveira, gestor de Marketing e Relacionamento da Fundação MT, explica que para cada estação de pesquisa são conduzidas no máximo 50 pessoas. “O evento é dividido em turnos, o primeiro das 7h às 12h e o segundo das 13h00 às 17h. Grupos maiores de 50 pessoas nós dividimos em dois grupos e conduzimos para as estações separadamente”, comenta o gestor.

Datas

Além do evento no CAD Norte (Sorriso - Faz. Nossa Senhora do Carmo), nos dias 12 e 13 de janeiro, o Fundação MT em Campo Safra acontece no CAD Médio Norte (Nova Mutum - Faz. Três Irmãos), no dia 20 de janeiro, e no CAD Sul (Itiquira – Faz. Cachoeira), em 26 e 27 de janeiro. A participação é gratuita e a inscrição pelo site da Fundação MT. Para localização de cada evento e detalhes completos da programação acesse www.fundacaomt.com.br e as redes sociais da instituição.