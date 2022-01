Agronegócios 02/01/2022 08:07 Novos produtos de baixo impacto para o controle de pragas têm registro publicado Foram publicados 15 novos defensivos agrícolas de baixo impacto O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou, nesta sexta-feira(31), a última relação de agrotóxicos registrados em 2021, com destaque para os produtos de baixo impacto. Do total de registros que constam no Ato nº 55 da Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins, 15 estão nessa categoria. No balanço anual, foram oito novos ingredientes ativos desses produtos contra seis dos químicos convencionais. “A prioridade no registro de produtos de baixo impacto é um compromisso com a sustentabilidade e continua a pleno vapor no Brasil”, destaca a coordenadora-geral substituta de Agrotóxicos e Afins, Marina Dourado.

Em 2021, o número de registros é bastante expressivo: 92 produtos registrados, principalmente à base de agentes biológicos ou microbiológicos e extratos vegetais para o controle de pragas e doenças na agricultura. Em 2020, foram 95 registros. Trabalho conjunto Na linha dos produtos de baixo impacto, merecem destaque os chamados “produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica”. Para essa categoria, houve um recorde: 51 novos registros em 2021, contra 38 em 2020. O resultado é considerado relevante pela equipe técnica, pois significa o reconhecimento do trabalho conjunto realizado ao longo de dez anos entre Mapa, Anvisa e Ibama na publicação das especificações de referência (ER), ou seja, normas que servem de base para o registro desses produtos e que, em julho de 2021, atingiram a marca histórica de 50 especificações publicadas. “Hoje, temos mais de 200 produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica registrados à disposição do produtor e esse número deve aumentar ainda no primeiro trimestre de 2022, considerando as várias solicitações em análise atualmente”, destaca a chefe da Divisão de Registro de Produtos Formulados, Tatiane Nascimento. Quadro 1. Série histórica do número de produtos de baixo impacto registrados, com crescimento significativo nos últimos anos Mais opções e uma novidade Além dos produtos de baixo impacto, o Ato nº 55/2021 trouxe ainda o registro de 25 produtos considerados “clones”, isto é, moléculas que foram autorizadas anteriormente e estão em uso no campo hoje.

“É importante ampliar a concorrência nesse mercado para que o produtor não fique dependente de uma ou outra empresa e, sim, tenha a possibilidade de escolher de quem ele quer comprar o produto”, ressalta Tatiane Nascimento. Do total de produtos que aparecem no Ato nº 55, alguns contêm mais de um ingrediente ativo e a maioria já está registrada em países, como Estados Unidos e Austrália, ou na Europa. Um desses casos é o do herbicida à base de Oxatiapiprolina, única molécula inédita na lista. Segundo a coordenadora Marina Dourado, o registro traz mais tranquilidade ao setor produtivo, diante de uma possível falta de matéria-prima para a produção dos herbicidas que serão utilizados na próxima safra. “Nossa preocupação era que o produtor não ficasse desassistido e com o registro da Oxatiapiprolina, ampliamos o leque de produtos para várias culturas, até mesmo aquelas com suporte fitossanitário insuficiente, também chamadas de minor crops”, destaca. Vale ressaltar que para obter o registro como agrotóxico no Brasil, todos os produtos – inclusive os de baixo impacto – passam por uma rigorosa análise técnica dos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, que verificam se ele é eficiente e seguro para uso com base em critérios científicos e alinhado às melhores práticas internacionais. Tabela 1. Status regulatório por ingrediente ativo nos Estados Unidos, Europa e Austrália, considerando os produtos listados no Ato CGAA nº 55/2021 STATUS REGULATÓRIO Ingredientes Ativos Observações da Divisão(ex: i.a. inédito, biológico, orgânico, USA EUROPA Austrália Acetato de (Z)-11-hexadecenila Produto de baixo impacto - feromônio utilizado no monitoramento de insetos Registrado Registrado Não registrado Acetato de (Z)-9-tetradecenila Produto de baixo impacto - feromônio utilizado no monitoramento de insetos Registrado Registrado Não registrado Ametrina Registrado Não registrado Registrado Amicarbazona+A4:E63 Registrado Não registrado Registrado Azoxistrobina Registrado Registrado Registrado Bacillus amyloliquefaciens Produto biológico Registrado Registrado Registrado Beauveria bassiana Produto biológico Registrado Não registrado Registrado Benziladenina Produto de baixo impacto (regulador de crescimento) Registrado Registrado Registrado Bicarbonato de Potássio Produto de baixo impacto (os íons que compõem o bicarbonato de potássio fazem parte do metabolismo normal humano, além de serem

facilmente absorvíveis no interior do tecido vegetal.) Registrado Não registrado Registrado Ciantraniliprole Registrado Registrado Registrado Ciproconazol Registrado Registrado Registrado Cletodim Registrado Registrado Registrado Clomazona Registrado Registrado Registrado Clorotalonil Registrado Não registrado Registrado Clorpirifós Registrado Não registrado Registrado Dibrometo de Diquate Registrado Cancelado Registrado Difenoconazol Registrado Registrado Registrado Dimetomorfe Registrado Registrado Registrado Diurom Registrado Registrado Registrado Famoxadona Registrado Registrado Não registrado Fenpropimorfe Registrado Não registrado Não registrado Fipronil Registrado Não registrado Registrado Fluxapiroxade Registrado Registrado Registrado Fosfeto de Alumínio Registrado Registrado Registrado Glifosato, Sal de Isopropilamina Registrado Registrado Registrado Glufosinato, Sal de Amônio Registrado Não registrado Registrado Hexazinona Registrado Não registrado Registrado Imidacloprido Registrado Registrado Registrado Indoxacarbe Registrado Registrado Registrado Isaria fumorosea Produto biológico Registrado Registrado Não registrado Mancozebe Registrado Registrado Registrado Mesotriona Registrado Registrado Registrado Metarhizium anisopliae Produto biológico Registrado Registrado Registrado

