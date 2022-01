Agronegócios 03/01/2022 08:23 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta fortalece apicultura do município com entrega de caixas de mel a produtores Foto: Divulgação A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Agricultura e Pecuária, aderiu ao Programa MT Produtivo-Apicultura, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), projeto para incentivar a ampliação da atividade apícola no Estado. Na última semana foram entregues caixas completas para apicultores de Alta Floresta, devidamente credenciados na secretaria municipal. De acordo com o secretário Marcelo Fernando Pereira Souza, o objetivo em aderir ao programa, foi o de fomentar e fortalecer o setor da apicultura, apoiando e destinando materiais para que os produtores possam intensificar sua produção, gerando mais renda. “Vale ressaltar que tal medida é a primeira de algumas metas que firmamos com a futura associação de apicultores do municípios! Pretendendo realmente implantar e desenvolver o programa MT produtivo apicultura no município e auxiliar com capacitação técnica e treinamento destes produtores!”, pontuou Souza. Nesta primeira etapa, no dia 29 de dezembro de 2021, a secretaria recebeu 60 caixas completas de apicultura, inicialmente atendendo a 20 apicultores, cada apicultor ficou com 03 caixas. A previsão da secretaria é que na primeira quinzena do mês d fevereiro mais 40 caixas completas cheguem ao município para dar sequência aos atendimentos, para a produção de mel. O secretário reforça que o esses investimentos irão não somente aumentar a renda dos produtores familiares, mas também ajudar no equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente. Para se cadastrar no programa, o produtor deve procurar a secretaria de Agricultura e Pecuária, anexa ao prédio da Ceplac, na Avenida Ariosto da Riva.

