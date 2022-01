Agronegócios 04/01/2022 07:58 www.cepea.esalq.usp.br Preços do açúcar devem ter influência de clima, pandemia, dólar e petróleo (Foto: Shutterstock) O cenário para o mercado doméstico de açúcar para 2022 vem sendo delineado a partir de perspectivas pouco favoráveis. Pesquisadores do Cepea indicam que, além dos elevados custos com insumos importados e das economias doméstica e mundial desaceleradas, agentes estão atentos às incertezas em relação às variáveis macroeconômicas (como dólar e oscilação nos preços de petróleo), ao clima (que pode resultar em nova queda na safra) e, sobretudo, a temores de que a pandemia volte a impactar as economias mundiais. Nesta conjuntura, as expectativas quanto à produção e ao consumo de açúcar no Brasil estão conservadoras frente às de 2021, a despeito da aposta na manutenção de preços doméstico e internacionais altos.

