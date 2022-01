Agronegócios 04/01/2022 16:53 G1MT Mato Grosso tem 35 municípios na lista dos 100 mais ricos do agronegócio Sorriso (MT) é a cidade mais rica em produção do agro. Foto: Rafael D Marques/Secom-MT Ranking dos 100 municípios mais ricos do Brasil na produção do agronegócio elenca 35 municípios de Mato Grosso. O estado, inclusive, ocupa na primeira colocação o município de Sorriso. Dos R$ 470 bilhões comercializados em 2020 pelo país, a cidade do médio-norte mato-grossense foi responsável por R$ 5,3 bilhões, conforme os dados apresentados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). O terceiro lugar do ranking é ocupado por Sapezal, que contribuiu com R$ 4,2 bilhões em comercialização no ano de 2020. O município de Campo Novo do Parecis produziu R$ 3,7 bilhões. Nova Ubiratã comercializou R$ 3,4 bilhões e ficou na 6° colocação. Em 10° lugar ficou Nova Mutum, também do médio-norte, o agronegócio movimentou R$ 3,2 bilhões em 2020. Veja como ficou os outros municípios de Mato Grosso no ranking: 11° colocação - Diamantino R$ 2,8 bilhões

12° colocação - Campo Verde R$ 2,7 bilhões

15° colocação - Primavera do Leste R$ 2,3 bilhões

17° colocação - Lucas do Rio Verde R$ 2,3 bilhões

18° colocação - Querência R$ 2,1 bilhões

21° colocação - Campos de Júlio R$ 1,9 bilhão

23° colocação - Ipiranga do Norte R$ 1,8 bilhão

24° colocação - Brasnorte R$ 1,7 bilhão

31° colocação - Porto dos Gaúchos R$ 1,5 bilhão

33° colocação - Tapurah R$ 1,5 bilhão

34° colocação - Paranatinga R$ 1,5 bilhão

37° colocação - Canarana R$ 1,4 bilhão

38° colocação - São Félix do Araguaia R$ 1,4 bilhão

43° colocação - Santa Rita do Trivelato R$ 1,2 bilhão

47° colocação - Itiquira R$ 1,1 bilhão

50° colocação - Sinop R$ 1,1 bilhão Também estão na lista os municípios de Gaúcha do Norte; Tabaporã; Nova Maringá; Santo Antônio do Leste; Vera; São José do Rio Claro; Feliz Natal; Tangará da Serra; Água Boa; Santa Carmem; São José do Xingu; Novo São Joaquim; Bom Jesus do Araguaia e Claudia. O IBGE destaca a produção do Brasil em 2020 foi recorde e que houve destaque no cultivo de algodão, soja, milho, café e cana-de-açúcar. Segundo a Conab, a safra de grãos foi de 257,0 milhões de toneladas. Segundo o Mapa, a maior parte dos municípios com maior valor da produção foi de Mato Grosso. Mas destaca a participação dos estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem 35 municípios na lista, Bahia 9, Goiás 10, Mato Grosso do Sul 13, Minas Gerais 8, São Paulo 6. Os demais municípios estão distribuídos em Pernambuco (1), Maranhão (2) Pará (4), Distrito Federal (1), Piauí (2), Paraná (4), Tocantins (1) e Rio Grande do Sul (2).

