A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) vem trabalhando intensamente para garantir sua participação na Norte Show que acontece no mês de abril (19 a 22), em Sinop (a 500 km de Cuiabá). A feira tecnológica é referência no mercado agroindustrial da região norte do Estado e pretende estar entre as maiores do segmento no país.

Já na primeira semana do ano, a equipe da Empaer já preparou o solo e inicia o plantio das culturas que serão apresentadas na vitrine tecnológica. Com uma área de um hectare, o espaço terá variedades do café robusta/conilon – espécie híbrida desenvolvida pela Embrapa, adaptada à região amazônica; seis variedades de mandioca, uma horta hidropônica com diversidade de hortaliças, capineiras como capiaçu e kurumi e frutíferas como pitaia e limão Taiti enxertado - carro chefe do Centro de Pesquisa da Empresa; entre outros.

O zootecnista Breno de Moura Gimenez explica que a parceria da Empaer com a Associação de Criadores da Região Norte (Acrinorte) acontece desde a primeira edição do evento, no ano de 2018.

“O espaço cedido será permanente e referência para qualquer produtor que tiver interesse em buscar informações, sanar qualquer dúvida ou problema que esteja passando. Tudo que for apresentado durante o evento ficará na vitrine tecnológica o ano todo”.

O engenheiro agrônomo Thiago Tombini destaca ainda que o agricultor terá a oportunidade de conhecer as técnicas de cultivo, manejo, adubação e colheita, em um único lugar. “É mais um espaço para o produtor familiar buscar informação de como se organizar e fazer a gestão da sua propriedade”.

A equipe busca uma meta ousada, mas ainda não confirmada de montar na vitrine durante o evento, dois tanques, sendo um de 10 mil litros e outro de 30 mil litros, com exemplares de pirarucu que é nativo da região. Será mais uma oportunidade de interação, informação para os produtores de peixe e interessados em investir no segmento. O empenho no momento é buscar parceiros para viabilizar a iniciativa.

A feira de negócios será realizada em um complexo de 198 mil metros quadrados, apresentando ao público uma série de inovações em diferentes elos da cadeia produtiva. Toda estrutura será dividida por setores, facilitando o acesso pelo público e a concentração dos expositores de acordo com o ramo de atividade.

Durante o evento serão apresentadas soluções tecnológicas para o homem do campo, palestras magnas e técnicas, oficinas, demonstração de produtos, leilões, novidades em maquinários, implementos agrícolas, veículos, tudo com foco na agricultura familiar, agricultura de precisão e pecuária.