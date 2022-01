Os principais produtos movimentaram R$ 1,12 trilhão em 2021 e a economia mato-grossense produziu R$ 193 bilhões

Mato Grosso permanece na liderança do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) apurado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em 2021 o VBP nacional somou R$ 1,12 trilhão, com crescimento de 10,1% no comparativo com 2020; as lavouras, com R$ 768,4 bilhões (bi) representaram 68% da receita, e a pecuária com R$ 360,8 bi respondeu por 32%. Mato Grosso com VBP de R$ 193,02 bi contribuiu com 17,09% dessa movimentação financeira.

As lavouras brasileiras somaram R$ 768,4 bi com crescimento de 12,7% no comparativo com 2020. A agricultura mato-grossense movimentou R$ 160,17 bi com crescimento proporcional de 11% sobre a safra anterior, de R$ 142,56 bi. No plano estadual Mato Grosso é seguido por Rio Grande do Sul, com R$ 87,57 bi; Paraná, com R$ 85,80 bi; São Paulo, com R$ 85,73 bi; e Minas Gerais, com R$ 73,12 bi.

A pecuária nacional somou R$ 360,76 bi com crescimento proporcional de 4,69% no comparativo com 2000 quando movimentou R$ 343,86 bi. Mato Grosso alcançou R$ 32,85 bi e cresceu 1,19% em relação ao ano passado, quando faturou R$ 32,46 bi. O baixo desempenho mato-grossense em parte tem que ser debitado à barreira sanitária imposta pela China à carne bovina brasileira, entre 4 de setembro e 14 de dezembro, em razão da notificação de casos espontâneos de vaca louca em vacas para abate no município de Nova Canaã do Norte e em Belo Horizonte.

Mesmo com o maior rebanho bovino brasileiro, Mato Grosso não lidera o VBP da pecuária estadual. A avicultura, suinocultura e a pecuária bovina leiteira de outros estados deixa os pecuaristas mato-grossenses em quinto lugar no ranking liderado pelo Paraná, com R$ 58,69 bi; e seguido por Minas Gerais, com R$ 42.45 bi; São Paulo, com R$ 41,53 bi; e Rio Grande do Sul, com R$ 34,75 bi.

VBP – O indicador VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer do ano, correspondente ao faturamento dentro do estabelecimento. É calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos agropecuaristas nas principais praças do Brasil pelos 26 maiores produtos agropecuários nacionais. O valor real da produção é obtido, descontada da inflação, pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Dentre os 26 produtos que formam a base para apuração do VBP, os principais em 2021 foram: soja, com R$ 366 bi, carne bovina com R$ 150,9 bi, milho com R$ 125,2 bi, frango com R$ 108,9 bi, algodão com R$ 27,6 bi e o arroz com R$ 20,2 bi.