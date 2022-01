Agronegócios 18/01/2022 06:49 Após forte queda, preço do ovo reage na 2ª semana do mês Os preços dos ovos comerciais apresentaram reajustes positivos na segunda semana de janeiro, recuperando apenas parte das intensas perdas verificadas no início do ano, quando produtores e distribuidoras buscaram escoar a produção, visando reduzir os estoques. Segundo pesquisadores do Cepea, a recente sustentação aos valores veio da oferta mais controlada, sobretudo de ovos maiores. Além disso, a demanda esteve um pouco mais aquecida, devido ao baixo poder de compra da população, que busca consumir proteínas mais em conta. Branco - Grande 90,00 0,00 Vermelho - Extra 115,00 0,00 Branco - Grande 122,34 -0,22

