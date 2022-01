Agronegócios 23/01/2022 07:34 Governo de MT vai distribuir quase R$ 18 milhões em novilhas, embriões e sêmen de gado Iniciativa visa melhorar as diversas cadeias produtivas no Estado, em especial a leiteira Foto: Arquivo Pessoal O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, anunciaram a publicação de um edital de chamamento público para fomentar a bacia leiteira em Mato Grosso, com distribuição de novilhas, embriões e sêmen sexados. O investimento será na ordem de R$ 17,9 milhões. O documento foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (20). Poderão participar empresas, associações e cooperativas da cadeia produtiva do leite no Estado. “Junto com essas cooperativas e associações, vamos distribuir mil novilhas prenhas, da raça Girolando, de alta qualidade, e com isso vamos dar uma grande contribuição para a melhoria da qualidade da produção de leite em Mato Grosso. E além disso, vamos entregar também 2 mil embriões sexados e 20 mil sêmen, também sexado”, relatou o governador. O secretário Silvano Amaral explicou que essa é mais uma ação do programa Mais MT para incentivar e melhorar as diversas cadeias produtivas no estado, especialmente das famílias que vivem da pequena agricultura e pecuária. “As empresas, associações e cooperativas têm até o dia 21 de fevereiro para apresentar as suas propostas na Secretaria”, disse. O edital Os interessados em participar do chamamento deverão ter condições financeiras para aportar uma contrapartida de 100% dos investimentos feitos pelo Governo do Estado. A abertura da sessão pública ocorrerá no dia 21 de fevereiro, às 9h, na sala de reunião principal da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF). O edital completo pode ser consultado no site www.agriculturafamiliar.mt.gov.br, bem como na sede da SEAF, na Superintendência da Agricultura Familiar, no período das 08h30 às 17h horas, ou solicitado pelo e-mail: [email protected] / [email protected]

Voltar + Agronegócios