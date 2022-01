Agronegócios 25/01/2022 07:07 ETANOL: Com menor demanda, indicador do hidratado cai Reprodução Os valores do etanol hidratado recuaram na semana passada no mercado paulista. Segundo pesquisadores do Cepea, distribuidoras, na expectativa de possíveis novas quedas, se retraíram, comprando apenas os volumes de necessidade imediata. Usinas, com volumes em tanques, venderam a preços menores do que os praticados em semanas anteriores. Entre 17 e 21 de janeiro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado foi de R$ 3,3041/litro em São Paulo, recuo de 1,42% em relação ao período anterior. Quanto ao anidro, a redução foi de apenas 0,04%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,8282/litro.

