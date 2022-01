Agronegócios 26/01/2022 15:29 Edital de fomento à bacia leiteira segue com inscrições abertas até 21 de fevereiro O envio de propostas para o chamamento público, iniciado no dia 20 de janeiro, pode ser feito via site da Seaf ou presencialmente na secretaria O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), está com inscrições abertas para o edital de seleção de associações sem fins lucrativos ligadas à produção da cadeia leiteira que estão interessados em investir, com contrapartida do Estado, na aquisição de novilhas Girolando ½ sangue, com gestação de embrião sexado fêmea, também Girolando. O envio de propostas ao edital de chamamento público, aberto no dia 20 de janeiro, pode ser feito até o dia 21 de fevereiro, via site da Seaf ou presencialmente na secretaria, localizada na Rua Eng. Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, Edifício Engenheiro José Morbeck, 2º andar, Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Serão selecionadas até 20 associações, todas obrigatoriamente do segmento da agricultura familiar e que, comprovadamente, desenvolvam atividades relacionadas à cadeia produtiva do leite. Conforme estabelece o edital, cada associação terá que apresentar condições financeiras para adquirir no mínimo de 15 novilhas prenhas, algo em torno de R$ 270 mil. A contrapartida do Governo do Estado é doar a mesma quantidade de animais que a associação se propor adquirir. Para essa ação, foram destinados R$ 17,9 milhões em recursos estaduais, com o objetivo de fazer o melhoramento genético do rebanho de bovinos leiteiros do Estado por meio da compra de mil novilhas confirmadamente prenhas, com gestação entre quatro a oito meses. “A associação, juntamente com a Empaer, será a responsável por selecionar os produtores familiares que receberão as novilhas. Nós, da Seaf, ficaremos responsáveis por coordenar, acompanhar e monitorar do projeto, com o apoio da Empaer”, explica o servidor da Seaf, Jurandyr José Pinto. No dia 28 de fevereiro serão divulgadas as propostas selecionadas. Para outras informações: (65) 3613-6252/6200 e 3613-6224 (setor responsável), o atendimento da secretaria é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. MT Produtivo Leite O Governo do Estado vem, desde 2019, investindo na compra de maquinários e serviços destinados ao fortalecimento e expansão da bacia leiteira mato-grossense. Até o momento já foram adquiridos 375 resfriadores de leite, 50 ordenhadeiras de leite, 7 mil doses de sêmen bovino, 1,5 mil prenhezes, 40 mil toneladas de calcário para correção de pastagem e 5 caminhões isotérmicos para o transporte de leite. Juntos, esses investimentos no segmento chegam à soma de R$ 8,5 milhões.

