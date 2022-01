Agronegócios 30/01/2022 08:18 www.gov.br Mapa coordena participação do Brasil em 17 feiras internacionais de alimentos, bebidas e do setor agropecuário em 2022 Os eventos são oportunidades para ampliar a visibilidade dos produtos brasileiros O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) irá coordenar, em 2022, a participação do Brasil em 17 feiras internacionais de alimentos, bebidas e do setor agropecuário. A participação é fruto de parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e conta com apoio de suas Embaixadas e Consulados, bem como da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O calendário inclui eventos nos seguintes países: África do Sul, Alemanha, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes, EUA, Índia, Irã, Marrocos, Peru, Reino Unido, Rússia, Singapura, Tailândia e Turquia. "As feiras internacionais são excelentes oportunidades para ampliar a visibilidade dos produtos brasileiros, promover negócios e aprofundar o conhecimento sobre mercados-alvo e tendências internacionais", destaca o diretor de Promoção Comercial e Investimentos do Mapa, Jean Marcel Fernandes. Mais informações sobre as feiras internacionais previstas para este ano estão no site do Mapa.

