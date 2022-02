Agronegócios 06/02/2022 07:14 TV Centro América Preço da soja sobe no mercado internacional e saca produzida em MT é vendida por até R$ 176 Foto: CNA/Wenderson Araújo O preço da soja no mercado internacional subiu nesta semana devido à desvalorização do dólar e alta no valor da commodity negociada em Chicago (EUA), segundo o superintendente do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), Cleiton Gauer. O valor médio da saca de soja produzida no estado, em geral, é de R$ 169,53. Veja os preços nos municípios onde a saca de soja é mais valorizada: R$ 176 em Alto Araguaia;

R$ 175,75 em Campo Verde;

R$ 169 em Campo Novo.

O valor médio da saca de soja produzida no estado, em geral, é de R$ 169,53 — Foto: Governo de Roraima

O valor médio da saca de soja produzida no estado, em geral, é de R$ 169,53 — Foto: Governo de Roraima Segundo o superintendente do Imea, Cleiton Gauer, a cotação apresentou resultados positivos devido ao forte movimento de alta da commodity negociada no mercado internacional. “As cotações de soja apresentaram valorização nesta última semana em Mato Grosso, puxadas principalmente pelo forte movimento de alta da commodity em Chicago e também pela valorização dos prêmios nos portos brasileiros”, disse. Ele ainda explicou que esse movimento foi reflexo da quebra de safra sul-americana. “Foi reflexo da quebra de safra sul-americana, principalmente nos estados do sul do país. E também da Argentina e Paraguai, que são importantes fornecedores de soja para o mundo”, explicou. O superintendente também contou que o dólar apresentou uma desvalorização, o que diminuiu a tendência de aumento nas negociações internacionais. “Esse movimento só não foi mais forte porque o dólar acabou se desvalorizando e arrefecendo nas últimas semanas, atenuando esse movimento de alta da soja aqui no país”, contou. Já os municípios de Canarana e Ipiranga do Norte apresentaram queda nos valores da saca comercializada. Queda do dólar

O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (4), mas registrou a quarta semana consecutiva de perdas contra o real, em linha com a desvalorização recente da moeda norte-americana no exterior e percepção de ambiente doméstico mais atraente para investidores estrangeiros. A moeda norte-americana subiu 0,47%, cotada a R$ 5,3206.

Voltar + Agronegócios