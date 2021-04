Nativa News

Agronegócios 13/04/2021 17:20 Exportações de carne de MT retomam ritmo em março Vendas ao exterior aumentaram 37,7% em março, impulsionadas pela demanda maior vinda da China e do Oriente Médio As exportações mato-grossenses de carne bovina em março de 2021 aumentaram 37,7% em relação a fevereiro, dando indícios de retomada do mercado após incertezas econômicas causadas pela segunda onda da Covid-19. Foram vendidas ao mercado exterior 40,47 mil toneladas de equivalente carcaça (TEC), ampliando em 7,77% o desempenho de março de 2020. “É o melhor desempenho no ano até aqui, impulsionado principalmente pelas compras da China e Hong Kong e do Oriente Médio, que foram os blocos que mais importaram carne mato-grossense em março”, informa Bruno de Jesus Andrade, Diretor de Operações do Instituto Mato-grossense da Carne (Imac). Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, elaborados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). China e Hong Kong seguem na liderança de compras da carne mato-grossense, respondendo por 64% das exportações nos últimos três meses. Em seguida, vem o Oriente Médio, com 12,74% dos embarques. Somente em março, foram enviados aos dois destinos 25,51 mil TEC e 5,58 mil TEC, respectivamente. Com o desempenho de março, Mato Grosso ampliou em 9,76% o volume de carne bovina comercializado para China e Oriente Médio na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Na análise total de destinos, no entanto, as vendas estaduais, que somaram 101,91 mil TEC, ficam 2,35% abaixo da quantidade exportada de janeiro a março de 2020.

Voltar + Agronegócios