Nativa News

Agronegócios 20/04/2021 08:45 Força-tarefa do Mapa apreende mais de 53 mil litros de defensivos irregulares no Pará A operação foi realizada por Auditores Fiscais Federais Agropecuários e teve como alvo produtos importados ilegalmente e produzidos sem registro Foto: Ilustração Auditores Fiscais Federais Agropecuários (AFFAS) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreenderam mais de 32 defensivos agrícolas irregulares em uma operação que terminou na última sexta-feira (16), no estado do Pará. A operação teve como alvo agrotóxicos importados ilegalmente e produzidos sem registro. Treze empresas foram investigadas durante a operação, que encontrou e apreendeu um total de 9.354 quilos e 53.756 litros de agrotóxicos ilegais. Durante a operação, foram analisados documentos de origem, rótulos, bulas, embalagens, bem como QRcodes de segurança que algumas empresas estão utilizando para identificar a autenticidade dos agrotóxicos originais por elas produzidos. Duas das empresas em que foram encontrados agrotóxicos ilegais já estavam com suas atividades embargadas, e os produtos estavam sendo fabricados sem registro no Mapa. Em uma delas, foi descoberta produção de agrotóxicos com matéria-prima contrabandeada. Os produtos falsificados e ilegais estavam sendo distribuídos para os estados de Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco, Tocantins e Pará. Em outra empresa foram encontrados vestígios de embalagens falsas queimadas. Os fiscais chegaram a tempo de apagar o fogo e realizar a apreensão de 184 embalagens vazias que seriam incineradas. Incinerar embalagens de agrotóxicos é uma infração. O setor de agrotóxicos brasileiro é único no mundo que possui sistema de logística reversa capaz de reciclar mais de 98% das embalagens utilizadas. No total da operação em que participaram AFFAs do estados do Mato Grosso, Alagoas e Tocantins, foram emitidos nove autos de infração e cinco notificações para as empresas fiscalizadas.

