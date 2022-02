Artigos 19/02/2022 09:55 “Olho gordo ou grande” Existem vários dardos magnéticos que nos atinge e quase sempre não sabemos de onde se originam. Tais dardos que são invisíveis a quem não é dotado da mediunidade vidência são de consistência fluídica, por isso não enxergamos, mas são bem comuns de sentirmos. A maioria das pessoas não acredita e outros não sabem lidar com isso. Nosso pensamento é dotado de energia, aliás é uma energia muito sutil que é exteriorizada de nossa mente. Tem pessoas inclusive que tem capacidade de mover objetos e até arremessá-los. Outros conseguem produzir ruídos, assustar animais e tantas outras particularidades. Mas denominamos de dardos fazendo uma analogia, pois fica melhor de entender a projeção, e pertencem a categoria chamada “olho gordo, olho grande”. É normal estamos bem de saúde e de um momento para outro começarmos a nos sentir fracos, dores no corpo, sonolência e até adormecermos por vontade própria ou sermos acometidos de desmaio. Nosso organismo vai agir de acordo com a capacidade de absorver a investida. Se estamos fortalecidos espiritualmente neutralizamos o impacto, mas se estamos sem as defesas recebemos o dardo na dosagem total. O dardo é produzido pelo pensamento de alguém que está saturado de energia negativa e quer que o outro tenha algum tipo de prejuízo, ensejando algum não só mal estar, moléstia, podendo atuar em nosso comportamento. Muitas vezes nos encontramos com determinada pessoa e ao iniciarmos um diálogo não nos sentimos bem e após a conversação ficamos esgotados, com dores de cabeça, sonolência e em algumas situações podemos sentir até náuseas. Fomos atingidos por dardo! Mas como nos defendermos desses tais dardos invisíveis a olho nu? Bom, se soubermos que vamos ter contato com pessoa de má índole, dissimulada, cínica, invejosa, falsa, é bom que antes façamos uma elevação de pensamento, uma breve prece, pedindo a proteção Divina através de nosso Mentor Espiritual. Mas se não temos conhecimento de que outrem é maldosa não temos muito a fazer, a não ser ficar com o “pé atrás” como se diz. De qualquer maneira o pensamento elevado o maior tempo possível já é uma defesa de qualidade, pois se estivermos bem poderemos evitar de sermos penetrados pelo magnetismo, já que não temos o poder de evitar quem seja de ruim índole nos lançar energias viciadas. Lembremos: o olho gordo ou grande causa em nós atitudes que podem nos confundir a mente ensejando acidentes. Estejamos atentos e distante destas pessoas.

