Artigos 24/02/2022 10:06 Mecanismo das Concessões Celestes Cumpramos bem a nossa missão prometida a Jesus antes de reencarnar e teremos sempre a proteção Dele, por pior que seja a difícil contingência momentânea. O mal, às vezes, pode — como dizer? — assustar. Contudo, eterno só o Bem, que é Deus. Conforme aprendemos neste axioma: “Deus ajuda a quem se ajuda”. No entanto, como o Pai Celestial a todos ampara, por uma extensão da Sabedoria Divina, que ainda ignoramos em toda a sua amplitude, mais adequado seria exclamar: “Deus ajuda a quem MELHOR se ajuda!” Claro que não de forma egoísta. O egocêntrico pode valer-se dessa conceituação e aplicá-la aos seus interesses mais mesquinhos, indispondo-se, assim, contra o Mecanismo das Concessões Celestes. A Lei de Deus não se deixa engambelar e fatalmente concede “a cada um de acordo com as suas próprias obras”, como nos ensina Jesus (Evangelho, consoante Mateus, 16:27). José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor. [email protected] — www.boavontade.com

