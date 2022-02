Artigos 26/02/2022 17:02 Será início do fim? Um homem que nasceu em 1902, me contava sobre guerras, e disse que em uma delas o pão que se comia era escuro, isso em razão da mistura na farinha de trigo. Também falava que uma nação tinha por filosofia dizer “não importa que haja uma guerra, pois das cinzas nascerão gente melhor”. Sabemos que uma grande guerra sempre se inicia por pequenas invasões e que aos poucos vai se alastrando, pois quem invade o terreno do vizinho não respeitando-o, perde a noção de limite. Quem tem mais força vai tomando conta de espaço, e nós que somos uma nação que não costumamos ter conflitos externos não temos ideia do estrondo de canhões e mísseis caindo perto de nós, muito embora muitas localidades já ouviram o barulho de fuzis e granadas por ocasião de facções tomarem conta de setores para cometerem assaltos em nossas cidades. Mas agora estamos todos perplexos com uma guerra iniciada. Não sabemos até onde vai se alastrar isso e se será o início do fim. Estamos ainda em meio a uma pandemia que já ceifou milhões de vidas e certamente um confronto armado ocasionará outro tanto de mortes. Mas as guerras sempre fizeram parte do mundo desde os primórdios, pois até hoje não conseguimos desenvolver o amor na plenitude e isso nos traz consequências dolorosas. Busca o homem descobrir vida em outros planetas, gastando somas enormes, enquanto que em nosso Globo ainda se passa fome com multidões vivendo na miséria. Certamente existe vida em outros planetas, até porque o Mestre Jesus disse certa ocasião que na casa do Pai existem muitas moradias, entendendo-se que a Casa do Pai é o universo e as moradas os mundos habitados. Mas será que Deus permitirá que o homem consiga ter esse contato com outras moradas estando ainda vivendo sem amor no coração, participando de contendas e desrespeitando o espaço de outrem? Será que a partir do momento que tivéssemos contato com outro planeta da mesma categoria da Terra, por exemplo, não iríamos querer intervir e num segundo momento invadi-lo e dominá-lo? Certamente que o momento do contato com outras galáxias acontecerá no tempo de Deus, mas será quando houver mais amor e respeito ao próximo. Quando o orgulho e a ambição desvanecer. O dinheiro domina em detrimento dos mais pobres. Temos muita coisa ainda a corrigir em nossa Morada para depois então sermos dignos de contatos com outros mundos habitados. Por enquanto nos resta apenas as preces para que nos entendamos aqui para que nosso pão não chegue escurecer e que as cinzas sejam apenas de nossas ruins atitudes e pensamentos. Que Deus nos proteja a todos e ilumine a mente dos “Poderosos do Planeta”.

